根據日媒報導指出，前中職三振王，曾效力中信兄弟及Lamigo桃猿隊的波多黎各洋投羅曼(Orlando Roman)正式宣告引退，去年12強對上日本一戰成了他的引退賽，效力中職4年，出賽122場拿下44勝28敗，防禦率3.78的成績，兩度拿下三振王(2010、2011)及入選明星賽(2011、2016)，2011年效力兄弟隊時更拿下了聯盟勝投王(16勝)貢獻聯盟最多的203.2局，連續兩年繳出優異成績也替他自己挣得旅日加盟養樂多燕子隊的機會。

羅曼表示，「我已經40多歲了，我認為是時候了。」事實上，2018年打波多黎各冬季聯盟時就曾經考慮退休一事，2019年也擔任Jueyeros de Maunabo隊的投手教練一職，但始終沒有正式鬆口退休，也維持一定程度的訓練；就在同年也再次入選了波多黎各國家隊打了世界12強及泛美運動會，更對於波多黎各的首次泛美運動會冠軍有著不錯的貢獻。

從1999年進入職業以來已經打了20年棒球了，談到為什麼多打一年，羅曼說：「家鄉的前大聯盟球員Saul Rivera生涯打了20年，我們在2018年當過隊友，我想打破他記錄，這也就為什麼我選擇再打一年。」

談到國家隊，他也展現出參與東京奧運的意願及渴望，波多黎各在去年12強止步於首輪，沒獲得奧運參賽權，但是如果在三月份拿到美洲資格賽冠軍，他們將有資格參加奧運會。即使第二名或第三名，或有機會在四月份的六搶一資格賽來台獻技，但是他說：「我不會再參加比賽了。」

羅曼回首自己的職業生涯，「2013年WBC是我在職業棒球比賽21年中最美好的回憶」；在日本的四年也是職業生涯很特別的回憶，尤其2015年擔任佈局投手時，」對於球隊睽違14年的聯盟冠軍，「參與封王慶祝會很有趣」羅曼說道。

「我現在在家鄉很放鬆的在享受我最愛的釣魚，但我已經在思考下一步了，我想成為一名教練，也有在跟許多球隊在談，如果可以成為養樂多隊的教練，也不錯。」

自從1999年被大都會第31輪選上以來已經第21年了，也算已經結束自己漫長的球員生涯，對於未來，羅曼顯然已經準備好展開新的旅程接受挑戰了，或許有朝一日可以在台灣以不同身分、方式與我們再次相見。