兼顧歌唱與演戲的沈建宏，這兩年的演藝重心放到內地，結束拍攝了兩部網路戲劇作品的拍攝，及忙著宣傳去年暑假上映的《宸汐緣》古裝劇，跟去年年底《不知東方既白》律政劇的播出以外，也開始了在內地跟朋友一起創業，合夥弄了公司做MCN機構，接觸了直播帶貨的平台《蘑菇街》，學習做推銷全品類的主播。

沈建宏利用工作之餘，到歐洲旅遊，沈建宏說:「這趟其實沒有買什麼，大部分都是當地的小紀念品，跟一些貼身衣物以及自己愛吃的巧克力。主要都在機票加上郵輪之旅，還有一些下船跟團的費用及導遊小費跟郵輪上的消費及小費，算一算一共花了大概十萬台幣左右，我算是非常克制吧！」

這次地中海郵輪之旅8天7夜，沈建宏第一天飛到義大利米蘭因為太冷就感冒了！上郵輪後搭船時間太久到暈眩，上岸之後還會有搖晃的感覺。在6000人的郵輪上並沒有被搭訕，沈建宏感嘆的說：「歐洲帥哥美女太多了，街頭上到處都是，而且米蘭又是時尚重鎮，都是大長腿的帥哥美女，我覺得我自己太嬌小、腿太短，完全被無視。」

沈建宏俊俏的臉龐雖然被當地歐美人無視，但身旁的高高白白的師弟顏子健卻被中國旅客一直誤認為是李榮浩，以為沈建宏跟李榮浩同遊歐洲，引起小小騷動。師弟顏子健是在IG上被發掘，這次也一起跟沈建宏一起旅遊。

旅途中見識了義大利的義式英文，沈建宏自覺自己的破英文還算有用處，購物吃東西都不太有問題，可惜在要回台灣的前一天公司同事的護照跟錢包被扒手扒走，無法趕上原訂的班機回來，沈建宏發揮暖男精神自留下陪同經紀人辦理手續，結束這次的歐洲行。