彰化縣員林市東山國小於21至22日辦理寒假棒球冬令營活動，來自各方喜愛棒球的小朋友齊聚一堂，今（21）日上午辦理開訓典禮，彰化縣長王惠美也為本次冬令營投出一記漂亮好球，並期望透過科技的訓練，培養未來棒球明日之星。

王惠美說，未來AI人工智慧將影響我們很多，甚至現在連棒球運動都導入AI，透過AI系統，讓孩子能充分打擊、投球、防守，紀錄孩子們訓練的過程，讓教練了解孩子們的問題以及需要加強的地方。

王惠美表示，棒球運動導入AI科技蓬勃發展，像美國職棒大聯盟、中華職棒都開始使用AI科技大數據分析，來訓練球員，提供教練打擊及守備戰略決策。東山國小棒球隊訓練也不落人後，導入AI科技大數據分析，像使用ZEPP 打擊數據分析器，將ZEPP裝在球棒，當選手揮棒時，透過行動載具觀看揮棒數據、動作，進行大數據分析，提供教練與學生清楚與適切的了解自身訓練狀況，適時修正調整球員的姿勢。

王惠美指出，東山國小每年寒暑假都會辦理棒球營隊活動，場場很快就額滿。本次冬令營以科技棒球為主題，為喜歡棒球的小朋友準備一系列精心安排的活動。第一天闖關活動有6個體驗關卡，分別為智慧棒球分析、ZEPP打擊數據分析、T-BALL發球機練習、AR擴增實境學習步道、Reality simulation實境野球賽場、牛棚練習及守備練習等，關關都讓小朋友在科技輔助下體驗棒球運動的樂趣。

第二天安排各隊好手實力對抗賽，除了基本打擊、守備外，小朋友相當期待將兩天所學展現於實力對抗賽，東山國小還為贏得好成績隊伍準備豐富的獎品，讓參與的小朋友留下難得的回憶。

王惠美說，東山國小也有一座全台學校首創Reality simulation模擬投打實境野球賽場，結合數位和真實世界，讓學生運用截然不同的新方式和環境互動，透過雙語訓練介面，學生藉由每次模擬投打的打擊訓練接觸英語，無形中增加體育專業用語及英語認知。