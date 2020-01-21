陳美鳳今（21）日出席民視尾牙，她身穿黑色連身緊身衣，把玲瓏有緻的身材完美展現，一點也看不出已是63歲的人，也因此擁有「最美歐巴桑」之稱。陳美鳳獻出小蠻腰，她表示現在都有在上瑜珈，加上從小媽媽習慣給她穿塑身衣，才能維持好身材至今。

日前陳美鳳因凍齡的外貌，登上英國媒體，談到此事她也謙虛感謝，並在臉書寫下自己的養身之道，共大家參考。過年將至，陳美鳳代言台灣彩券，有粉絲因為在電視上看到廣告，便前去買刮刮樂，就讓他刮中200萬元，陳美鳳得知此事，也為他感到相當開心。

談到新年新希望，陳美鳳表示自己要保持良好運動習慣，不要太隨興放鬆自己的身材，一樣朋友揪她出去玩她就會走，已跟好姊妹藍心媚定了3月出國的日子，過自己想過的生活，至於工作方面，會有廣告跟戲劇，但對於戲劇她表示目前只想看需要的角色，「目前來說還是把自己照顧好比較重要，」若遇到適合的角色還是會勇於嘗試。

陳美鳳去年到日本旅遊導致手脫臼，聊到幫她治療的日本帥哥醫生，她笑說本來有想找他去玩，但想說還是算了。對於身邊缺乏一個陪伴的對象，陳美鳳說：「現在要的是伴，不是絆腳石，有的話就有順其自然，沒有就把自己過好，一個人就好，除非那個人會讓我們更好。」至於理想對象的條件，「不要太年輕，50幾歲可以，但人家不一定喜歡我們這樣的熟女啊！」