本屆奧斯卡10項提名夯片《1917》，故事概念來自導演山姆曼德斯的祖父艾佛德曼德斯，在第一次世界大戰中，擔任英國軍隊中一名准下士之後，和他的家人分享關於這場大戰的故事，以及他在服役時認識的各形各色的人物。

而這位艾佛德曼德斯，1917年入伍時才19歲，由於他的個頭比較矮小，身高大約160公分的阿兵哥，被挑選成為西線戰場的信差兵。位於盟軍和敵軍前線壕溝之間的無人區名符其實，無人敢穿越，因為他們害怕在這片空曠地帶，很容易就會遭到射殺，但是無人區卻經常起霧，而且霧氣的高度大概是167公分，所以這名年輕的信差兵，就能夠在盟軍不同的崗位之間傳送信息。他矮小的身材代表他不會被敵軍看到，而且他必須為了逃命而狂奔。

在1916年長達五個月的索姆河戰役中，雙方傷亡人數超過一百萬人，光是這場戰役的第一天，1916年7月1日，就有超過一萬九千名英國士兵不幸陣亡。「我去了索姆河和這個故事發生的一些地點。」編劇克莉絲蒂威爾森卡恩斯說：「當我得知這些地方的傷亡人數是如此龐大，我感到無比的震撼。我也去了埃庫斯、蒂耶普瓦勒紀念碑、博蒙阿梅爾（加拿大紐芬蘭軍團紀念碑）以及藍勛之坑（西方戰線，最大的人造地雷坑）。你無法想像那個地雷坑有多大，看起來就像是一個隕石坑，規模超龐大的。」

這位編劇知道前往這些歷史地點，對她編寫劇本來說非常重要，她說：「了解這兩個角色踏上的冒險旅程，對我來說很重要，這讓我有機會知道當時有成千上萬的年輕士兵，為了挺進幾英吋的土地壯烈犧牲。真正去到那些地方讓我了解到這個故事的一切，都有真實的歷史根據。」而艾佛德曼德斯在戰時曾經受過傷，也中過毒氣，並且曾經因為他英勇的行為獲頒獎章。