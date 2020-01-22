《小資去叨位》第三集，特別邀請到寵物訓練師艾咪，來到新莊的一間套房針對柯基犬做訓練。第二段影音要來教大家如何讓狗狗放鬆以及練習讓狗狗學會等待，到底透過哪些訓練能夠狗狗更加穩定呢？讓我們一起來看一下吧！



第一個練習為狗狗的坐下趴下練習，訓練師與狗狗相對，訓練師不講話，若狗狗自動坐下或趴下，即給牠獎勵。在訓練時要特別注意，不需要一直重複下口令給狗狗，因為狗狗可能會想要喝水等，因此只要呼喚一聲等待牠，然後透過練習讓狗狗越來越熟練。



第二個練習為等待訓練，透過飼料，讓狗狗學習等待。影音中在主人練習的環節，柯基「兔子」學習能力非常好，透過極高忍耐力，「逃避看食物」來忍住飼料的誘惑。



透過狗狗安定練習，可以讓狗狗學會放鬆，也可以透過這樣的訓練，讓狗狗情緒更加穩定，避免狗狗過度跳躍等，達到催眠的效果。



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