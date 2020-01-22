保庇鼠來寶／新年到！平安符記得回原廟化掉

農曆新年即將到來，一連串的清屯、送神、大掃除與辦年貨，想必都讓大家忙不過來，在異地打拼的遊子也都啟動了回鄉的行程。然而在回到故鄉時一定要記得做一件事，就是將去年求的平安符化掉。

大家都知道平安符的重要性，這是神明發給你的保護令，上面蓋有神明的大印，同時每個平安符都有兵將看守，等於是向那些不懷好意的無形眾生宣告，配戴這個護身符的人是我罩的，別找這個人的麻煩。

因為平安符的神聖性，台灣流傳許多保養平安符的方法，例如第一次求平安符要先過爐才算「開機」、每隔一到三個月要回原廟過爐一次、若被雨水打濕要趕緊更換、盡量不要帶進廁所等不成文規定。

然而最重要的也是每年必做的，就是在年末時將平安符化掉，除了感謝神明一整年的護佑，也讓平安符上的兵將能回到廟中好好休息。

但是化平安符是有規矩的，不是自己在家用金爐燒掉就好，也不能隨便找一間廟燒掉，最正確的方式就是回到原本的廟，向神明稟告之後，將紅色小袋子內的符取出打開，與壽金一起燒化。如果廟中已經封金爐，就將平安符放在集中金紙焚化的區域，委由廟方統一燒化。

將平安符燒化之後就可以開心過年了，不過當大家要開始返回工作岡位上班前，記得要再求一個新的平安符，一樣要記得過爐，新年的年假放到初五，但神明初四就銷假打卡上班了。如果要提早回工作地點的朋友也別緊張，因為神明雖然上天庭放假，但有另一批職務代理神從送神日隔天就開始代班，不會出現整間廟沒有神明能作主的情形。

過年是一家團圓的時間，在與親戚朋友相聚時，也別忘了走幾步路到廟裡，感謝神明過去一整年的保庇。（編輯：黃彥昇）