台南某國中一名國一生（下稱Ｊ生）1月16日在公民課敲鐘下課時，當著同學面前對女老師說，「如果妳寒假作業派太多，我就要上去Ｘ妳」。班導得知後，將事件壓下未通報校方，告知Ｊ生的游泳隊教練，請教練協助管教，Ｊ生的同學竟向社會局不實舉報，指Ｊ生遭體罰，被打到全身是傷。

班導責令Ｊ生寫「事件經過陳述書」，Ｊ生竟偽造教練簽名，兩名教練為修正Ｊ生的偏差行為，1月17日下午，在泳隊泳訓時，持空心的塑膠船槳槳柄體罰Ｊ生，導致Ｊ生屁股稍微瘀青，Ｊ生的同學得知，打電話向社會局舉報，指Ｊ生遭教練不當體罰，被打到全身是傷。

J生母親說，J生成長在「家暴」的家庭環境，J生的父親常罵三字經，酒後更常對其母（Ｊ生的祖母）及Ｊ生母親家暴，在這樣的打罵環境中，Ｊ生的人格發展嚴重受影響，小學時就會口出三字經；J生母親也因受不了家暴而離婚。

教練指出，Ｊ生小學時就出現嚴重行為偏差，他時常恐嚇男性同學買東西給他吃，對女同學肢體碰觸；小四時為了要玩溜滑梯，曾拿美工刀押在同學脖子上；也曾拿東西丟老師；情緒失控踹學校廁所的門。

J生的行為讓學校及老師非常頭痛，同儕都懼怕他，Ｊ生母親表示，當時社會局派社工輔導Ｊ生1年多，「沒有什麼效果」。Ｊ生母親說，對孩子的管教束手無策，直到上國中，進入游泳隊，1年多來，教練的嚴格管教，團體生活的約束訓練，讓J生漸漸修正其行為，雖然還是會犯錯，但已顯著改善；Ｊ生母親說，「就是教練用心，我才放心、全權交由教練管教」。

「Ｊ生母親在北部工作，因此將J生託付教練，住在教練家，交給教練管教」，校方表示，J生在學校，該遵守的會遵守，但是對老師較不尊重，說話較口無遮攔，常談到性的問題，會犯錯，但都是這年紀孩子會犯的；曾有幾次對女同學肢體碰觸，因情節輕微，老師未通報，希望慢慢導正他的行為。

「教練真的是為了要管教Ｊ生」，Ｊ生母親為教練喊冤，希望相關單位確實查清楚孩子受責罰的原因，勿追究教練；針對此案，社會局回應，已派人進行相關調查，而教育局則表示尚未接獲通報。

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