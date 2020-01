俗稱武漢肺炎的「 2019 新型冠狀病毒」( 2019-nCoV )正在全球蔓延,台灣方面已於 22 日確診首例,為 1 名由武漢返台的 55 歲女台商。連遠在千里之外的美國,也已在美東時間 21 日下午宣布,其境內出現第 1 起武漢肺炎確診。

綜合外媒報導,美國疾病預防與控制中心( CDC )證實,華盛頓州 1 名 33 多歲的男子,確診感染新型冠狀病毒肺炎,也是自肺炎於 2019 年底現跡已來,美國首次對外通報病例。

The first human infection with new #coronavirus (#2019-nCoV) has been reported in the US in a person who recently traveled to Wuhan, China. Additional cases in travelers have been reported in Thailand, Japan, and The Republic of Korea. https://t.co/bbH7gGPuyh pic.twitter.com/cGvFc4DYDZ

— CDC (@CDCgov) 2020年1月21日