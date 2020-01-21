俗稱武漢肺炎的「 2019 新型冠狀病毒」（ 2019-nCoV ）正在全球蔓延，台灣方面已於 22 日確診首例，為 1 名由武漢返台的 55 歲女台商。連遠在千里之外的美國，也已在美東時間 21 日下午宣布，其境內出現第 1 起武漢肺炎確診。

綜合外媒報導，美國疾病預防與控制中心（ CDC ）證實，華盛頓州 1 名 33 多歲的男子，確診感染新型冠狀病毒肺炎，也是自肺炎於 2019 年底現跡已來，美國首次對外通報病例。

The first human infection with new #coronavirus (#2019-nCoV) has been reported in the US in a person who recently traveled to Wuhan, China. Additional cases in travelers have been reported in Thailand, Japan, and The Republic of Korea. https://t.co/bbH7gGPuyh pic.twitter.com/cGvFc4DYDZ — CDC (@CDCgov) 2020年1月21日

據了解，該名男性患者住在西雅圖，近期曾到武漢旅遊， 1 月 15 日返抵西雅圖，並於 19 日自行通報身體不適，在得知男子有武漢旅遊史後，相關機構隨即聯繫 CDC ，目前已在隔離治療中。該男子聲稱，自己在武漢時並沒有去過海鮮市場，也沒有與其他病患的接觸史，確切感染原因仍須進一步調查。

美國 CDC 並於官網上宣稱，雖然武漢肺炎在亞洲擴散的狀況令人憂心，但目前為止對美國民眾的風險仍低。自武漢傳出病情以來，美方也已陸續做好相關防疫措施，包括於美國舊金山、紐約甘迺迪和洛杉磯等 3 大國際機場對來自武漢的遊客進行入境檢查，顯示美國政府對疫情的高度關注，即日起也會將相關機場篩檢擴大到亞特蘭大與芝加哥國際機場實施。