大陸武漢肺炎全球感染人數在短短幾天內急遽加增,弄得人心惶惶,各界紛紛祭出各種防疫措施,除了加強機場檢疫工作,北韓更乾脆關閉該國邊界,不讓外國遊客入境,杜絕任何傳染的可能。

綜合外媒報導,知名北韓旅遊包辦旅行社「 Young Pioneer Tours 」日前在其官網上證實,北韓將自 1 月 22 日起暫時對外國旅客關閉邊界,目前正與當地旅行業者確認細節,相關細節將陸續於官網釋出。

與此同時,另 1 間經營赴朝觀光團的旅行社「 Koryo Tours 」,也已在官方推特上證實此事,顯示北韓當局對於武漢肺炎亦是不敢輕忽。

We are aware of claims that the DPRK may be taking action to prevent the spread of coronavirus into its territory. We expect more news on possible limits to tourist entry tomorrow (Jan 21st). We will update in full as soon as there is news on this issue

— Koryo Tours (@KoryoTours) 2020年1月21日