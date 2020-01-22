▲向來與中國大陸友好的北韓，面對武漢肺炎也是不敢輕忽。圖為金正恩於 2019 年底為溫泉文化中心剪綵照。（圖／美聯社／達志影像）
▲向來與中國大陸友好的北韓，面對武漢肺炎也是不敢輕忽。圖為金正恩於 2019 年底為溫泉文化中心剪綵照。（圖／美聯社／達志影像）

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大陸武漢肺炎全球感染人數在短短幾天內急遽加增，弄得人心惶惶，各界紛紛祭出各種防疫措施，除了加強機場檢疫工作，北韓更乾脆關閉該國邊界，不讓外國遊客入境，杜絕任何傳染的可能。

綜合外媒報導，知名北韓旅遊包辦旅行社「 Young Pioneer Tours 」日前在其官網上證實，北韓將自 1 月 22 日起暫時對外國旅客關閉邊界，目前正與當地旅行業者確認細節，相關細節將陸續於官網釋出。

與此同時，另 1 間經營赴朝觀光團的旅行社「 Koryo Tours 」，也已在官方推特上證實此事，顯示北韓當局對於武漢肺炎亦是不敢輕忽。

《每日郵報》指出，武漢肺炎的爆發，對北韓意味著不小的麻煩，因為受到國際社會孤立、制裁，其最主要的財源之一就是來自中國大陸的遊客，據悉每年可因此獲得數百萬美元的觀光收入；對所有外國遊客關閉邊界，代表北韓合法賺取國際收入的途徑又更少了。

英國《 BBC 》報導也指出，早前因對北韓的國際制裁，限制了外界援助與醫療設備的運送，已對該國醫療體系造成打擊，並引述美國醫生 Kee B Park 聲明，稱北韓醫療物資匱乏，許多一次性的醫療用品如手術刀，紗布、手套、針管等皆重複使用，若再遭武漢肺炎侵入，恐怕會讓北韓脆弱的醫療體系更加雪上加霜。