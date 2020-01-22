大陸武漢肺炎全球感染人數在短短幾天內急遽加增，弄得人心惶惶，各界紛紛祭出各種防疫措施，除了加強機場檢疫工作，北韓更乾脆關閉該國邊界，不讓外國遊客入境，杜絕任何傳染的可能。

綜合外媒報導，知名北韓旅遊包辦旅行社「 Young Pioneer Tours 」日前在其官網上證實，北韓將自 1 月 22 日起暫時對外國旅客關閉邊界，目前正與當地旅行業者確認細節，相關細節將陸續於官網釋出。

與此同時，另 1 間經營赴朝觀光團的旅行社「 Koryo Tours 」，也已在官方推特上證實此事，顯示北韓當局對於武漢肺炎亦是不敢輕忽。

confirmed that #northkorea are closing their borders https://t.co/hkVTUM9oPC — Young Pioneer Tours (@YPioneerTours) 2020年1月21日

We are aware of claims that the DPRK may be taking action to prevent the spread of coronavirus into its territory. We expect more news on possible limits to tourist entry tomorrow (Jan 21st). We will update in full as soon as there is news on this issue — Koryo Tours (@KoryoTours) 2020年1月21日

《每日郵報》指出，武漢肺炎的爆發，對北韓意味著不小的麻煩，因為受到國際社會孤立、制裁，其最主要的財源之一就是來自中國大陸的遊客，據悉每年可因此獲得數百萬美元的觀光收入；對所有外國遊客關閉邊界，代表北韓合法賺取國際收入的途徑又更少了。

英國《 BBC 》報導也指出，早前因對北韓的國際制裁，限制了外界援助與醫療設備的運送，已對該國醫療體系造成打擊，並引述美國醫生 Kee B Park 聲明，稱北韓醫療物資匱乏，許多一次性的醫療用品如手術刀，紗布、手套、針管等皆重複使用，若再遭武漢肺炎侵入，恐怕會讓北韓脆弱的醫療體系更加雪上加霜。