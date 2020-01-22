春遊彰化好康多！鼓勵搭乘公共運輪，節能減碳、舒緩塞車，交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站，春節假期貼心推出走春路線、89條的優惠路線，免費接駁不塞車，歡迎春節連續假期返鄉出遊的鄉親多加利用。

農曆春節7天假期的到來，交通部公路總局為了紓解返鄉出遊的人潮，推出搭乘客運的多項優惠措施，從1月22日起至1月29日止，搭乘交通部核定89條的國道客運路線，即可享有平日優惠票價或原票價85折、搭乘所有國道客運與臺鐵及高鐵10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享基本里程或1段票免費優惠，另外，使用電子票證搭乘臺灣好行39條公路客運路線更享半價優惠。

彰化監理站站長王顯文表示，彰化縣政府為了營造白天賞花、夜間賞花燈的趣味展覽，舉辦「2020花在彰化」活動，展區包含了八卦山大佛風景區「卦山歲暮祈福燈區」及溪州公園「花影水舞燈區」，除了點亮南北彰化，更強力行銷彰化縣的觀光﹔活動期間周邊道路將進行管制，提醒欲前往賞燈的的鄉親，可多加利用公共運具以減少塞車之苦，活動詳情、管制路段等資訊可至彰化縣政府網站查詢。

王顯文指出，春節連假期間及尖峰時段，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，監理站將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，並會同警方實施路檢聯稽攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查。

臺中區監理所更協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全維護，以滿足民眾返鄉出遊的交通需求，讓所有旅客都能平安、順利返家；相關客運路線班次資訊可至「公路客運乘車資訊查詢系統」、各客運公司網站或洽彰化監理站查詢。