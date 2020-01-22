我國羽球「一姊」戴資穎一直以來就以精湛的假動作和多變且極具控制力的華麗打法所為人稱道。中國大陸奧運金牌得主蔡贇就多次稱讚其打球的方式很有觀賞性。而對於這樣的說法，小戴謙虛的說自己其實只是照當下的狀況來出手而已。

戴資穎今年參加印度羽球超級聯賽，代表衛冕軍班加羅爾暴龍隊出賽，而她也在首戰擊敗地主小將Ashmita Chaliha，以15:7、15:5為球隊先拿下2分。

在當地接受媒體採訪，戴資穎被問及自身打法的事時表示：「人們總說我的出手變幻莫測，但我只是單純按照當時狀況決定如何出拍，我的目標就是享受比賽。」

另外他也為外界說自己對於比賽不夠執著和好勝做出回應，強調自己只是享受比賽，仍然專注於打好每一球，就算戰況緊張時，也盡量樂在其中，所以其他人會感覺她很輕鬆自在。

「但更重要的是我得減少失誤。」戴資穎近幾場的重大失利都是因為失誤過多，她也坦言必須要改進，「因為多數出手我不會用比較尋常的方式處理，有時我會發生一些不太聰明又基本的失誤，所以我希望可以降低失誤。」

戴資穎將在印度聯賽進行為期21天的比賽，因此今年無法回台和家人度過農曆春節，只有教練賴建誠和物理治療師王詩婷隨行，父親戴楠凱似乎有打算飛到印度去和女兒團圓，但目前行程還沒確定。

