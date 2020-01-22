一場辯論比賽，不僅是要考驗人的邏輯思考和臨場反應，更要求高超的口才能力，也因此能獲得一場辯論賽的勝利是十分困難的。不過日前就有網友指出，自己相當好奇全台灣最會辯論的人是誰？對此，就引來許多鄉民曝光答案。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己在大學時曾經上過辯論相關的課程，他坦言「光是事前準備相關資料就焦頭爛額，一上場壓力瞬間就來了，過程中你必須全神貫注不然無法掌握對方辯友的論點加以反擊，結束那剎那整個人有種解脫感」。這樣的情況，也讓原 PO 好奇發問「全台灣最會辯論的人是誰？」

問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人都紛紛秒指政治人物「陳水扁」，直言「扁扁無誤 3Q 有機會繼承他的衣缽」、「阿扁，沒看過更強的」、「阿扁啊，誰能跟他一戰」、「阿扁口才真的神」、「阿扁槓韓導，應該很有趣」、「阿扁把連戰電到語無倫次」、「阿扁稱第二，沒人敢說第一」。

事實上， 2004 年陳水扁就與連戰兩人進行總統辯論會，辯論會上雙方互相對峙將近 1 時，但影片中陳水扁全程露出微微笑容，手裡更不斷紀錄對方的弱點，等待時機回擊。而這場辯論會更被被 PTT 網友稱作是「史上最慘烈的電視辯論」。（編輯：陳雅雲）