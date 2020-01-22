大年初一何處去？來趟四城門小旅行吧，彰化市公所當天與「旅庫。彰化」合作，舉辦尋燈探險四城門小旅行活動，將帶領大家走訪彰化市廟宇、述說彰化古城故事及欣賞各式主題燈籠，市長林世賢當天也將親自導覽，並解說打春牛的傳統！

「尋燈」要尋什麼燈呢？林世賢解惑說，有慶安宮、關帝廟與元清觀的神明祈福主燈，還有懸掛在民族路關帝廟附近宣平門的高200公分、寬128公分，由全球中華文化藝術薪傳獎得主唐秋水製作的大燈籠，還有孔廟與藝術館等地20多座較大型的花燈，此外還有藝術館、永樂街、元清觀與聖王廟等處4500個小型彩繪燈籠。

小旅行活動在大年初一下午1點30分，由彰化市公會堂，即彰化藝術館前出發，除了結合走春參拜寺廟傳統與尋訪四城門歷史外，也帶領大家提前欣賞各式燈籠，參加民眾還能獲得金箔貼紙、紅包袋及「神行。彰化」廟宇特色手冊，手冊可用來收集各式不同的廟宇印章，祈求新的一年好運到。

小旅行活動分4條路線，活動完全免費，也不需要事先報名，直接前往集合地點，再選擇一條自己喜歡的路線，由導覽老師帶領出發，導覽時間約2至3小時。

4條路線分別為路線一（從北門到東門）公會堂-孔子廟-開化寺-北門福德祠-元清觀-大東門福德祠；路線二（從東門到南門）公會堂-大東門福德祠-元清觀-大南門開彰祖廟-關帝廟；路線三（從南門到西門）公會堂-慶安宮-大南門開彰祖廟-聖王廟-西門福德祠；路線四（從西門到北門）公會堂-開化寺-西門福德祠-北門福德祠-元清觀。

林世賢歡迎民眾來彰化走春，也預告彰化建縣即將滿300年，為迎接此一歷史性的盛事，市公所今年將隆重啟動「彰化300古城新生」系列活動，首波活動「彰化300‧古城踩街趣」結合遊行踩街及主題燈籠，將在2月8日熱鬧展開，當天有近4千個由社區民眾與小朋友製作的手提創意燈籠亮相。