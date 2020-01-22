電影《你的情歌》今（22）日舉辦首映會，導演安竹間率領演員柯佳嬿、傅孟柏、謝博安、七月男孩樂團、鍾承翰、宣傳曲演唱人閻奕格與編劇葉揚，在現場熱鬧唱起「賀新年」，跟全台觀眾拜早年。

導演安竹間感性表示：「四年前《追婚日記》也同樣站在這裡，希望幸運之神降臨能讓《你的情歌》票房長紅。」編劇葉揚還現場大嘆，當編劇真的太苦了，她說：「劇本改了很多個版本，我跟導演從四、五種結局裡選了最滿意的，希望大家能喜歡。」

此外，被戲稱是「老師專業戶」的傅孟柏，則表示在人生中不同的階段來看《你的情歌》，都能有不同的收穫，更透露他和謝博安在戲中為柯佳嬿大打出手，讓現場粉絲一陣驚呼。柯佳嬿則坦言片中三位主角，各自遇到了人生的十字路口，她說：「希望觀眾看完電影能得到力量與勇氣，而片中的一首首經典歌曲，也會喚起大家內心深處的記憶。」

此外，觀影嘉賓許光漢、莫允雯與歐漢聲一家人，一出場立刻成為全場焦點，主持人黃子佼還搞笑大喊：「忘掉許光漢，柯佳嬿旁邊是傅孟柏！」（許光漢和柯佳嬿先前合作戲劇《想見你》），惹得全場哄堂大笑，而歐漢聲也特意帶了太太鄭雲燦與女兒到場支持，他說：「我女兒是柯佳嬿的乾女兒，乾媽的作品她都看過。」而歐漢聲更爆料，女兒看到柯佳嬿的戲劇作品還會問：「為什麼乾媽不是跟乾爹（坤達）親？」逗趣童言讓全場笑聲不斷。