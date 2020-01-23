今（23）天是小年夜，也是7天年假第一天，是否已經閒得發慌？不如出門看場好電影吧！《NOWnews今日新聞》為你整理年節上映的強檔好片，本篇先介紹5部西洋院線，有第92屆奧斯卡入圍作、「暮光女」克莉絲汀史都華的災難驚悚鉅製、3D喜劇動畫等，類型多元。

《她們》（Little Women，1/22已上映）

本片是前年以導演處女作《淑女鳥》大放異彩的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）最新作品，改編自美國經典名著《小婦人》，卡司堪稱黃金等級，小說中四姊妹分別由「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）、二度與導演合作的瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、艾莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）和以《仲夏魘》、《黑寡婦》受矚目的弗洛倫斯佩治（Florence Pugh）演出。

此外，《以你的名字呼喚我》小鮮肉提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）出任男主角，「地表最強女演員」梅莉史翠普（Meryl Streep）及甫以《婚姻故事》奪下金球獎女配角並提名奧斯卡的蘿拉鄧（Laura Dern）也再度同台替本片助陣，難得的「金獎級」陣容讓《她們》還沒在台上映已備受關注。

《深海終劫站》（Underwater，1/22已上映）

「暮光女」克莉絲汀史都華近年積極回歸商業製作，除了加盟新版《霹靂嬌娃》，定檔台灣農曆年上映的《深海終劫站》是她以往較少接觸的大型科幻驚悚類型，該片描述6名駐紮海底研究站的科學家因一場大地震而受困，唯一的出路必須由海底深處徒步走到一座遙遠的廢棄鑽井臺，這段險途中不僅要克服缺氧危機，還要面對前所未見的海底掠食者無差別式血腥獵殺。

本片卡司尚有《黑天鵝》文森卡索（Vincent Cassel）、《科洛弗10號地窖》小約翰加拉赫（John Gallagher Jr.）等人。

《變身特務》（Spies in Disguise，1/22已上映）

本片由製作過《冰原歷險記》系列、《里約大冒險》等動畫片的藍天工作室（Blue Sky Studios）出品，故事講述一場突如其來的意外，天才科學家「華特」與超級特務「藍斯」不得不以一種全新的方式彼此合作，如果這一對搭檔無法搞定團隊默契，將會讓整個世界置於危險之中。

這部以3D呈現的動作喜劇，除了有特務電影中必備、令人拍案叫絕的智能裝備外，更有「人」變身成「動物」的爆笑橋段，絕對適合新春假期全家大小進戲院觀賞。片子找來黑人巨星威爾史密斯（Will Smith）替特務「藍斯史特林」配音，科學家「華特貝克」則由「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）獻聲。

《紳士追殺令》（The Gentlemen，1/23上映）

本片由《偷拐搶騙》、《紳士密令》鬼才導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，主要演員有奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）、《環太平洋》查理漢納（Charlie Hunnam）、《瘋狂亞洲富豪》亨利高汀（Henry Golding）、《單身動物園》柯林法洛（Colin Farrell）、《紳士密令》休葛蘭（Hugh Grant）。

劇情描述在倫敦建立毒品帝國的美國毒梟，決定金盆洗手並將資產轉賣一位富豪，不料，消息不小心走漏，一連串的陰謀、謊言及殺機因此找上門，他將如何逃過這場腥風血雨的災禍？又同時保住小命及龐大的事業？

《杜立德》（Dolittle，1/23上映）

「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）告別漫威宇宙後，接演1998年由艾迪墨菲（Eddie Murphy）主演的經典喜劇《怪醫杜立德》重啟版本。新片《杜立德》改編自休洛夫廷所著的兒童文學系列，此系列過去多次被搬上大銀幕。

小勞勃道尼片中扮演一位與生俱來能和動物溝通、性情古怪、特立獨行的怪醫「杜立德」，他以豐富的想像力，重敘一個男人能和動物說話的經典故事。

20多年過去，好萊塢視效技術已不可同日而語，片中動物栩栩如生地出現觀眾眼前，目眩神迷的特效絕對是本片一大看點。

替動物配音的演員超大咖，雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、艾瑪湯普遜（Emma Thompson）分別為老虎、鸚鵡獻聲，在《復仇者聯盟》中與小勞勃情同父子的「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）則幫狗狗配音。

此外，另有「長頸鹿」賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、「鴨子」奧塔薇亞史班瑟（Octavia Spencer）、「猩猩」雷米馬利克（Rami Malek）、「北極熊」約翰希南（John Cena）及「狐狸」瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard），陣容堅強。（編輯：楊穎軒）