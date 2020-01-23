星野仙一帶領著日本職棒菁英到北京踢館，和上一屆雅典奧運不同，本屆日本隊徵招完全沒有極限，隨星野仙一開心徵招召選手。首先過去中日龍隊的王牌投手川上憲伸、中繼主力岩瀨仁紀、2壘手荒木雅博和森野將彥肯定跑不掉，子弟兵的藤川球兒和矢野輝弘想拒絕也沒辦法。

最扯的是新井貴浩的入選，這本人親眼看到電視轉播，當時本來是阪神主力打者的新井貴浩因為腰傷，一度傳出可能拒絕。星野仙一親自打電話給新井貴浩，還沒等新井回答，星野就吼說「給我過來打」。

好吧，星野鐵拳果然兇猛，沒人敢說不。

然後奧運果然又是日本的禁臠，幾乎每場比賽都安排在配合日本轉播的晚間，不過日本隊出國前活動一堆，讓宿敵韓國隊成為最早抵達北京適應球場。天時和人和都在日本隊手裡，該拿張牌了吧？

首戰敗給古巴，第2戰對精銳盡出的台灣陷入苦戰；雖然6：0擊敗荷蘭、次日卻在9局上半被韓國重擊再吞敗仗，日本最終以4勝3敗吊車尾的成績進入複賽。

複賽對手是預賽全勝，在北京已經待了快2個月的韓國。

日本隊全場受制「微笑左投」金廣鉉投球，星野堅持要選的岩瀬仁紀還被李承燁轟掉一發。活生生的，日本隊就這樣，乾乾脆脆的被淘汰掉。

根據2008年11月26日日本奧運委員會公布的報告書指出，當時選入的選手幾乎身上都有傷，但因為上一次選人有限制才沒拿到金牌，這一次在政治壓力下放開手去選，結果就是真的有狀況或是受傷的選手反而硬被星野仙一選入。

另外就是星野仙一的調度，首先預賽對韓國先把和田毅提早換下來，星野自己都承認這個是調度失誤；接著預賽已經連續救援失敗的岩瀨仁紀，複賽依舊讓他上場；左外野手佐藤隆彥預賽也多次出現失誤，關鍵4強還是擺上佐藤守左外野，果然又在關鍵的守備發生失誤。

其他甚麼情蒐不足、好球帶適應不良，球場適應不良等，好像韓國、美國和古巴都不會因為這些問題輸球，反正輸球問題就是一堆，贏球說甚麼都是對的。這次兵敗北京的震撼太大，岩瀨仁紀和森野將彥一回國就表明再也不想被選入國家隊。

比日本隊輸給韓國這種丟臉的事情還大的問題，那就是下一屆經典賽，還得讓星野仙一帶領嗎？

回國的星野仙一當然不敢像以前囂張，一直到2011年接樂天監督才又出現在公眾視野。經典賽該不該換人？各球團大力反對讓星野仙一繼續執教，而日本職棒在開完檢討會後，原本想要讓星野繼續執掌兵符，樂天監督野村克也也贊成再給星野一次機會。

不過輿論卻不願意，尤其讓一堆選手抱著傷上場，回國後幾乎全部都報銷，星野仙一身上背負著滿滿的業障和怨恨，怎麼可能讓他繼續帶領日本隊？

這有一個連帶效應，一個選手也沒被選入日本隊的歐力士，居然趁著各隊自我混亂之時，一口氣拿到太平洋聯盟第2名殺進季後賽，這已經是後話了。