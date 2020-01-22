第十五屆KKBOX風雲榜以「連結多元，音愛而生 (Music Connects Everything) 」為主軸，由多組藝人輪番帶來精彩表演，Ching G Squad團員高爾宣、婁峻碩、唐仲彣、芮德、Julia吳卓源、Karencici、屁孩Ryan共同創作的歌曲〈Better Than Love〉，用新世代的觀點、音樂能量傳達「愛」的意義。

提起「愛」每個人都有不同的見解，高爾宣感性又直接的說：「理解對方」，唐仲彣和芮德認為「擁抱」是最具愛的表現；婁峻碩套用〈Better Than Love〉他所演唱的歌詞「 Love always wins 何必裝著酷」，然後補充：「我們把溫暖傳遞出來」；屁孩笑說：「就像我唱的歌詞一樣『最後他們問我什麼叫做愛，我說跟著我做，就是愛。』」展現專屬的幽默，而Julia吳卓源表示：「我覺得別人幫我洗頭的時候就是愛」，儘管有點搞笑，卻道出眾多長髮女孩的真實心聲。

即將過農曆新年，大家也紛紛透露自己對於鼠年的新希望，高爾宣表示：「休息，從中找回單純開心作音樂的開心時光。」婁峻碩提到：「今年我會推出一張非常具有婁峻碩風格的專輯，包括最新創作的歌曲和之前的作品，完全由我主導，請大家拭目以待。」Julia吳卓源笑說：「多創作、多運動，然後戒消夜！」然後自己笑個不停。