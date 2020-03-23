繼玄彬與孫藝真主演的《愛的迫降》造成一票劇迷轟動後，由朴敘俊、金多美、權娜拉主演的JTBC韓劇《梨泰院CLASS》接著掀起另一股熱潮，不僅成為Netflix熱播劇集，飾演朴敘俊初戀的權娜拉，更引起熱議，即使已經29歲，飾演高中生毫無違和感，一起來看看她維持魔鬼身材與好膚質的秘訣吧！

其實權娜拉是從女團Hello Venus出道，擔任副主唱兼門面，還超級會跳舞，期間她也曾客串多部戲劇，出眾的外型還被粉絲封為「最美女二」。這次在劇中飾演朴世路（朴敘俊飾）的初戀吳秀雅，雖然不算是討喜的角色，但她精緻的巴掌臉、修長的姣好身材，使觀眾們仍被她的美貌所征服。

她擁有172cm的名模身高，九頭身黃金比例讓人羨慕，最厲害的是那雙大長腿以及川字腹肌，還曾在綜藝節目中表示，「我的腿有106公分」，拍攝畫報時，看得出比例相當完美，性感的舞蹈畫面更藏不住逆天長腿，配上勾人的眼神超級有魅力。

為了養出纖細的雙腿，她其實很注重腿部保養，主要會避開重口味的刺激性飲食，過鹹、過油、過甜都會盡量少吃，這些食物吃太多會讓身體水腫，是養成虛胖體質的元兇，因此飲食最好清淡、多喝水、多吃能去身體濕氣的食物，再搭配運動，視覺上就會比較苗條。

比起找健身教練運動，權娜拉更喜歡在家做一些簡單的核心鍛鍊，像是後抬腿運動、橋式運動、板凳撐體、弓箭步、剪刀腳等等，能同時鍛鍊到手臂、肚子、大腿和屁股，只要身邊有瑜珈墊、椅子，就是她的臨時健身房。

而在腿型方面，有一套獨門方式，每晚睡前會抬腿15分鐘，接著雙腿擦上乳液或精華按摩小腿，由下往上慢慢按壓，能讓線條更好看，還會搭配精油，以手指關節加強按摩頸部的淋巴，有助消除臉部的水腫。

權娜拉每週還會泡2到3次的半身浴提升血液循環及身體代謝，泡澡時水裡面更會加一杯燒酒，能讓體溫快速上升加速排汗，並排出身體內老廢物質，不僅飄散出淡淡的微醺香，酵素成分還能讓皮膚光滑柔嫩（並不是所有膚質適用）。

像日本女星長澤雅美、藤原紀香、安室奈美惠都很愛「燒酌浴」，他們泡澡時喜歡加入啤酒、葡萄酒或日本清酒，不僅有殺菌作用，還能安定神經，讓頭腦思緒靜下來。

不過有醫師表示，泡熱水澡本來就能促進代謝，但消耗的熱量，還是遠不及運動來的多，也提醒酒量不好的人，要先評估體質再嘗試，或可改成用熱水擦擦身體就好，以免血管快速擴張又收縮，又吸入酒氣會醉倒啊！

而人氣爆棚後，權娜拉2016年曾上SBS《叢林的法則東帝汶篇》的片段也被翻出，她在節目中完全是素顏亮相，白裡透紅的膚質讓大家好驚豔，還在韓國實境節目MBC《我獨自生活》公開洗臉過程，胭脂未施的臉龐好白淨，原來她平常會使用冰鎮過的保養品，起床洗臉後，馬上拍在臉上吸收，有收斂毛孔的作用呢。

晚上的保養則注重保濕修護，有自製綠茶保濕面膜的習慣，在清水中加入綠茶粉攪拌均勻後，將化妝棉浸入綠茶水，並放入冰箱冷藏，洗完澡後敷在臉上3～5分鐘即可，很適合需要急救鎮定的肌膚，可以達到保濕與收斂效果，不過容易過敏的人請先判斷是否可行喔！

最後，她的肌膚能如此無瑕零細紋，或許跟睡姿也有關係，由於側睡和趴睡會讓頸椎承受較大壓力，她睡覺時會盡量保持平躺的姿勢，也就是大字型睡法，這樣最能夠讓身體全面放鬆，也能避免臉部被枕頭擠壓而提前長出皺紋！