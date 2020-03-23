新冠肺炎（武漢肺炎）病毒全球延燒，我國上週與美國簽署聯合聲明，若產量充足，將每週提供美國10萬片口罩，換取美國30萬套防護衣原料，近日又傳出我國「就地採購」，援贈友邦巴拉圭10萬片口罩。外交部長吳釗燮今（23）日表示，援助友邦因地制宜，但是仍以台灣防疫優先。

立院外交及國防委員會今日邀請外交部、交通部、僑委會與陸委會官員專案報告「新冠肺炎疫情蔓延全球，我國協助旅外國人、僑胞、台商之相關作法」。吳釗燮在會前受訪時表示，目前對友邦的防疫抗疫協助，包括巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜及聖文森等，都以「因地制宜」、就地採購、配合各友邦需求為原則，各地所能採購的相關物資數量和項目都不同。

吳釗燮表示，除了口罩等醫療物資，部分友邦也希望台灣能提供包括興建臨時醫院等其他援助，我國將針對不同國家的狀況，提供不同協助。媒體追問日本口罩一事，吳釗燮表示，這是日本對外採購的防花粉口罩，防花粉口罩本身就不在管制出口清單中。

吳釗燮指出，如果口罩等醫療物資在國內需求已被滿足，則可在與中央流行疫情指揮中心等單位研議後，考慮輸出友邦，「但目前時候還不到！」

有鑑於各國為防疫陸續實施邊境管制，導致許多留學生無法返台，吳釗燮表示，台灣駐外館處持續與旅外國人與留學生保持聯繫、建立聯絡群組，也盡力協助國人，國人也應配合各國防疫相關法令，外交部能幫忙會儘量幫忙。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。