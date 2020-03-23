政府為因應新冠狀肺炎對本土廠商的衝擊，擬用振興抵用券促進消費，但發放時機遲遲無法確定。國民黨立委陳以信批評政府的第一波振興方案幾乎看不到成效，「看得到、吃不到」，民進黨立委張宏陸則認為，現在發放抵用券也沒有民眾敢出門消費，政府可讓抵用券也應用於網路購物，或者讓讓銀行增貸、延繳利息，讓中小企業度過難關。

從紓困計畫出爐至今，討論最多的振興抵用券只聞樓梯響、不見人下來，國民黨方面不斷高喊提早發放、讓民眾使用，但礙於疫情因素，政府遲遲不肯出手，避免抵用券讓人走出家門，造成防疫的困擾。

國民黨陳以信批評「第一波振興景氣方案，看得到吃不到，不管規模、方式都備受爭議，振興效果幾近於零，政府應該提早發放，而且20億規模也遠遠不足，政府盡快推出第二波方案，要看得到吃得到，馬上進行，不只是進行經濟紓困，以及銀行可能緊縮銀根，政府要擔保放款，不是局部補助而已。」

而對於經濟部研擬減收中小企業的水電費，最多10%到15%，陳以信則比喻「經濟要的是強心針，不是ok繃，今天要用ok繃拯救經濟，緩不濟急，效果也不會顯著世界各國經濟體都提出大幅財政貨幣政策，政府要記取教訓，短時間內提出第二波方案，國人會支持。」

民進黨立委張宏陸則認為，紓困券使用上應該有更多面向，如果民眾因為疫情，拿到券也不敢出門消費，發了等於沒發，但賦予紓困券能夠網路購物，也是一個思考的面向。