COVID-19 （武漢肺炎）在全球已造成超過 33 萬人感染、 1.4 例死亡，近期尤其在歐美國家接連爆發，而中國大陸武漢肺炎專家張文宏日前在對德國民眾的演講中，針對疫情何時會結束，張文宏直言「就算持續 1 、 2 年也是正常的」。

綜合陸媒報導，上海復旦大學附屬醫院感染科主任張文宏 17 日受中國駐德國杜塞道夫總領事館邀請，以視訊方式演講，針對何時武漢肺炎疫情能受到控制，張文宏的想法並不樂觀，「預計今年夏天大多數病例能得到很好的控制，疫情會經歷一個低谷，但是過了夏天，到下一個冬天是不是再復發，現在不好說」。

張文宏進一步說明，他認為夏天後病患會減少，但是仍然會持續有零星病人出現，「然後到了明年春天，又有可能有一個小的高峰」，最後才慢慢下降。他並指出隱憂，由於南北半球季節相反，假設北半球夏天病例變少，但同時南半球是冬天，「也會相互輸送病例，來來回回，就算持續 1 、 2 年也是正常的」。

張文宏認為，唯有世界各國都對防控疫情策略更積極，才能越早讓這個國際性的疫情結束，所以針對德國該如何進一步防疫，張文宏直指，就算德國採取非常積極的手段，周邊國家若未積極防疫，德國仍面臨境外移入的風險，「你現在可以斷了這次疫情在歐洲短期內會結束這個念頭」，他認為，可以從提高社區醫療力量、加強對重症病人的治療、控制城市內的活動這 3 方向著手，加強防控疫情。（編輯：林奐妤）

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