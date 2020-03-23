中國大陸武漢肺炎爆發，近期歐美疫情快速擴散，全球各地也都傳出許多確診案例。不過，就有網友好奇指出，為何世界衛生組織（ WHO ）和歐美地區都很少宣導人民戴口罩？對此，就有許多人曝光關鍵原因，而引起討論。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己好奇疫情大爆發後， WHO 和英美都沒宣導戴口罩，更指出「我發現他們的官方宣傳都是『健康不用戴口罩』、『生病才要戴口罩』、『口罩無法保護你』、『請把口罩留給醫護人員保護他們』」。

原 PO 也以台灣為例，指出先前官方宣導「健康不用戴口罩」，而引起許多民眾駁斥，更直呼「現在台灣內部感染率壓得下來就是因為全民口罩運動保護了彼此。連流感都快滅，史上新低」。這樣的狀況，也讓原 PO 好奇直呼「為什麼 WHO 和英美都宣導不戴口罩？」

問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人都紛紛指出「口罩產量不足」就是最大原因，直言「口罩不夠，要優先給高風險的醫護」、「沒幾個國家有口罩一條龍的生產能力」、「量不夠的時候，給醫護和病人用是最好的」、「連第一優先醫口罩都不夠用啊！若還建議健康的民眾一起搶口罩，真失職」、「口罩不夠前提下，給醫護，你被傳染他能保護你。給你，仍有機會傳染，但沒人保護你」。

另外，也有網友感嘆直呼，「真的沒口罩的情況下，給醫護人員使用才會是正確的配置，可是一般人民是沒辦法控制的，所以只能用『戴口罩沒（那麼有）用』來宣導。所以在台灣真的很幸福，我們這些不是真正在前線的老百姓，也能夠有口罩可戴。」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。