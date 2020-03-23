國民黨不分區立委吳斯懷「共機繞台非挑釁」的發言引發社會議論，國民黨主席江啟臣今(23)天表示，他將找時間與吳斯懷坐下來談一下，黨也會設計不分區立委的評鑑制度；對於吳斯懷的言行，江啟臣強調，「所有發言、提案、質詢，都必須『站在人民這一邊』」。

對於「共機繞台算不算挑釁」？江啟臣受訪時回答，黨中央已經在第一時間發表立場，已經說得很清楚，「任何迫害台海安定的行為，我們都不樂見，也都反對。在防疫的當下，任何的舉動，都不是人民所樂見，只會徒增兩岸的對立，並引起人民的反感，我呼籲共軍應該有所克制，兩岸需要的是對話，不是對立，也不是激化」。

對於國民黨即將展開「不分區立委考核」，江啟臣說，從當初提名開始，就有很多黨內先進、中常委都關心，「第一、未來我會跟黨團三長約吳斯懷委員懇談一下、了解一下；第二、在制度面上面，目前剛好在進行黨務改革，包括不分區立委提名，以及立委當選以後，他們在立法院表現的評鑑制度，應該一體化設計，會放入黨務改革的議題來討論」。

媒體問「懇談，是要請吳斯懷少講爭議的話嗎」？江啟臣說「我想，我們坐下來談一下，黨內彼此溝通，是必要的」。

江啟臣指出，基層的確有很多聲音，都關心黨的形象，「所以我希望所有的黨內同志，包括立委，都必須謹言慎行」、「你的言行必須為人民、民意所期待，國民黨要接地氣，必然要跟人民站在一起，（立委）所有發言、提案、質詢，都必須站在人民這一邊」。