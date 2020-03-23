國民黨研擬「考核」不分區立委吳斯懷的爭議言行，前新黨主席郁慕明23日聲援吳斯懷，「打掉吳斯懷，就是打掉黃復興，瓦解最挺中國國民黨的忠貞力量」、「原因就是吳斯懷是真正對民進黨有威脅的立委」。

★以下是郁慕明的臉書全文：

民進黨集中力量攻擊吳斯懷將軍

甚至「統戰」國民黨內部也跟著打他

原因就是吳斯懷是真正對民進黨有威脅的立委

所以必須用盡手段鬥臭吳斯懷 鬥垮國民黨

你可以去看多少將軍做過立委

民進黨有在意嗎？有動員各路打手圍攻嗎？

過去只在意一位沒做到將軍的上校

那個人就是郁慕明！

現在吳斯懷進到立法院

他是有內涵 夠犀利 而且敢說、能寫

因此民進黨必欲除之而後快

你問我吳斯懷真有這麼了不起嗎？

因為他不只代表他一人

而是一批中國國民黨最死忠的部隊

那就是黃復興的退伍軍人

這些袍澤跟著吳斯懷對抗民進黨不義

而且在國民黨最衰的時後仍不離不棄

打掉吳斯懷 就是打掉黃復興

瓦解最挺中國國民黨的忠貞力量

我對這種伎倆深有所感

因為我親身經歷多年來對我「萬年主席」的罵名

罵的人十之八九根本不是新黨

而是希望瓦解新黨的有心人士

意圖就是把這支隊伍的帶頭者打下來

從而把原本堅不可摧的勢力分化消滅

我不是中國國民黨

但我要力挺吳斯懷

因為我挺黃復興的忠貞

我更力挺退伍軍人

郁慕明臉書： https://www.facebook.com/muming.yu