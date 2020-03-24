面對疫情，明道導入Canvas數位學習平台系統，是全台第一所使用與耶魯、哈佛與麻省理工等名校同規格的系上學習系統的大學，協助目前97位受疫情影響而無法入境學生進行課業學習，未來若面臨疫情需要停課時，能停課不停學，維護學生學習權益。

這學期至今尚無法回到台灣上課的明道大學大四香港學生鍾行賢說，原本擔心因為無法回台灣上課而影響畢業，現在透過線上學習系統，可以線上同步上課，並跟老師、同學討論議題、作測驗，也可以在Office Hour時間向老師請教，系統可以透過手機使用，操作也很容易。

明道大學自3月2日開學後，持續辦理教師線上教學研習，全校專、兼任教師都參與演練，以建立線上教學共識及教學規範，並進行線上教學同步會議實際演練，提升線上教學成效。

Canvas數位學習平台系統提供線上及非線上同步教學功能，能即時更新，學生無須另外安裝軟體就可使用，師生可依課表排定時間在線上同步上課；學生也可以依教學單元自律學習。授課老師須要設計教學活動、製備影音教材，提供每週Office Hour，能確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況。系統並提供線上討論、線上測驗、線上作業評量等功能。同時這套系統可支援40國語言，可避免學生因語言不同產生的學習困擾。

明道大學校長郭秋勳表示，明道大學自2010年起開始推動國際招生，在106年即導入Canvas數位學習平台系統，作為師生線上學習或遠距教學，是全台灣第一所使用與耶魯、哈佛與麻省理工等名校同規格的系上學習系統的大學，提供國際級的優質教育品質，教務長陳采秀表示，學校自106年就安排一批種子教師，學習哈佛老師如何在Canvas數位學習平台上在建構線上課程，不論未來是否停課，數位學習都已是全球學習趨勢，善用數位資源，可讓學習不受時空限制，也培養學生自主學習的態度及習慣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。