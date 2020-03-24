中央流行疫情指揮中心昨（ 23 ）日宣布國內新增 26 例 COVID-19（武漢肺炎）病例，目前台灣確診人數達 195 例，分別為 158 例境外移入及 37 例本土病例，其中，確診個案中 2 人死亡，29 人解除隔離。而昨日有網友就在 PTT 統計了台灣「境外移入來源國家」的案例數，結果許多人看後都驚呼「目前破口真的在歐美」。

該名網友在 PTT nCoV2019 看板中列出截至 3 月 23 日的「台灣境外傳染」統計案例數，其中，第一名為美國 30 例，其次為英國 20 例，法國 19 例則排第三名，接著依序為土耳其 17 例，中國 15 例，西班牙 12 例，埃及 10 例，荷蘭、德國、捷克各 9 例，奧地利 6 例，香港、菲律賓、印尼各 5 例，瑞士 4 例，日本、葡萄牙各 3 例，澳門、泰國、冰島、卡達、墨西哥、加拿大、波蘭、新加坡、巴西、智利、祕魯各 2 例，以及鑽石公主、希臘及紐西蘭各 1 例。

而此數據曝光，網友隨即議論紛紛，「歐洲美國大爆炸」、「美國會越來越多吧…」「破口在歐美」、「推！目前破口真的在歐美」、「歐美只會越來越多，破口景區和機場，且搭機久」、「歐美真的意外的多」、「全世界大概只有我們國家境外遠大於本土」、「歐洲的真的很難追，轉機轉機再轉機」、「推整理，看來美國有點太晚才斷了」、「紐西蘭很意外，因為當地病例好像不多」、「推！義大利很早就斷航了，所以個案數較少」。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。