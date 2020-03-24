目前因應 2019 新型冠狀病毒疫情（ COVID-19 ），西班牙宣布進入緊急狀態，非必要不得出門，少數通過西班牙導遊考試的中文導遊王儷瑾，則透過臉書撰寫「閉關日誌」，分享西班牙民眾的現況，王儷瑾昨（ 23 ）日的閉關日誌更感動表示「新冠病毒不是唯一一種感染力很強的東西，助人之心的感染力比新冠病毒更強」。

王儷瑾表示，她仔細找了有關西班牙民眾自主動員的狀況，發現不只是大企業或首富，就連經濟受影響的普通人及中小企業都出錢、出力，像是 2 月時西班牙農民曾連續數周抗議蔬果售價不敷成本，開拖拉機封鎖公路，原本有人擔心抗議活動會越鬧越大，但如今他們不僅取消抗議活動，還保證農產品持續供應，並且徵求第一線醫護人員所需的物資，還開拖拉機去幫忙消毒街道。

另外一位製鞋工坊的老闆，因為疫情沒有訂單，便號召阿利坎特省（ Alicante ）上千台裁縫機一起投入口罩製作，因此許多有裁縫機的中小企業，包括沙發椅生產商、皮鞋生產商、成衣生產商都加入口罩製作與捐贈的行列，幫助缺乏口罩的第一線醫護人員。也有裁縫店捐布匹做口罩、酒吧老闆請第一線工作者喝咖啡，還有外科醫師號召一人一信鼓勵確診病人， 24 小時內就收到 3.5 萬封打氣的信。

另外，每天晚上 8 時，大家一起到陽台為醫護人員鼓掌喝采的加油活動仍持續進行中，王儷瑾導遊家附近已經有人開起「陽台音樂會」，她也分享朋友轉發的感動短文，原本大家忙碌工作，現在因為疫情，「疏遠的人們發現原來彼此關心，家人再度聚在一起，人們在陽台上為真正的英雄鼓掌」，希望全世界的人都能一起加油，度過難關。（編輯：林奐妤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。