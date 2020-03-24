人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，你真的知道自己的真實性格是如何嗎？根據美日誌報導，上圖中有 1 個未寫完整個字，第一眼你聯想到什麼字呢？是「芯」、「思」、「怒」還是「恐」？答案將測出你的「真實脾氣」。

結果分析

1.芯：

你的個性平穩，不會隨便發怒，因此，遇到許多不合理的事情，你只會在心中咒罵，不會輕易表露出來。不過你也很容易累積自己的情緒，時間一久，很可能會因為一件小事發作，特別是那種長期讓你不爽的人，而因為理由正當，所以對方也自然懂得去收斂。

2.思：

你做事都會顧及他人，不希望傷害到別人，希望整個場合都在你的掌控中，但有時多想了，就會造成一些不必要的麻煩。在面對在恐懼的事情，你總能臨危不亂，常常讓周遭的人對你產生害怕和距離感。

3.怒：

你較為自信，內心力量很強大，只要有把握的事情，你都能做到超過 100 分！你不怕挫折，但個性固執，在現實生活中你充滿了自信，無論遇到任何困難，都會堅持自己的立場。

4.恐：

你有自己獨特的風格及做事原則，基本上你是會聽取旁人建議的，但大部分你只是做參考而已，最後的方向仍會照自己原先計劃走。你無法接受別人一味的糾正你，除非對方是讓你感到敬重的對象或長輩，否則你可是會直接翻臉，讓人措手不及。（編輯：許苡晴）