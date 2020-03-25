前總統馬英九今天(25)喊話行政院長蘇貞昌，應促成第三次湖北國人返台包機，如果無法促成，就應解除滯留湖北國人的身分註記，他並指出蔡英文政府的作法已經違憲。

馬英九表示，搭乘第二批武漢包機返台的361名國人，今天解除隔離，其中無人感染新冠肺炎，終於可返家過正常生活。因為湖北省自今天起開放對外交通，武漢市下個月也將解除封城，苦苦等不到第三批包機的上千名滯留湖北國人，總算有機會可以回國，但蔡政府對於他們如何返國，卻沒有定案。馬前總統辦公室呼籲，政府若無法促成第三次包機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。

馬前總統辦公室表示，第二批武漢包機成行後，馬英九即提醒還有近千國人滯留湖北等待後續包機，但政府14天來卻遲遲沒有動作。

隨著全球疫情益發嚴峻，歐美成為台灣境外移入病例的大宗，政府發布禁令禁止外國人來台，但海外國人與領有居留證的外籍人士仍可回台，相對之下，唯獨滯留湖北的國人受到限制。他們既等不到政府安排第三批包機，還因為被移民署註記身分名列「黑名單」，也無法從北京、上海、成都、廈門等地搭乘兩岸定期航班返台。

馬前總統辦公室表示，總算在湖北省宣布解除對外交通管制後，中央疫情指揮中心改口允許滯留湖北的國人返台，但行政院長蘇貞昌卻又說，被註記的國人「一定要包機」回台，這個「逆時中」的說法令人莫衷一是，無所適從。蘇貞昌院長與陳時中指揮官，到底誰說了算？

馬前總統辦公室指出，若蘇院長認為包機有其必要，政府就應再接再厲，盡速擬定第三次的包機計畫；若還是無法促成第三次包機，就該立即解除滯留湖北國人的身分註記，，讓他們能與在海外其他地方的國人一樣，可以自行搭機返國，不應有差別待遇。請蘇院長能有多一點同理心，不要再讓無辜的國人因政治考量而受苦。

馬前總統辦公室表示，政府以身分註記的方式限制國人回國，違反憲法第十條所保障居住遷徙自由的基本人權，所引為依據的《防治紓困條例》第七條，缺乏具體明確的法律授權，各界也有違憲顧慮，呼籲政府應趕快修法，補足空白授權漏洞，避免違憲及侵害人權。