中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

因此，指揮中心宣布自今(25)日起，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險，針對媒體提問像是大型影廳，是不是就建議也遵照這樣的指引，指揮官陳時中表示，現在梅花座，影廳大概很難賣超過100張，為了降低群聚風險，還是希望影廳一場不要賣超過一百張。

另外針對職棒是否開打，指揮中心也表示，目前已經有宣布要開打，會針對觀眾數有做現制。另外有媒體建議，希望針對跟公共利益有相關行業別，一旦有確診應該公布相關資訊，陳時中也回應，會請專家討論，是否針對有社區傳播之虞者，可以一次對外說明清楚，讓大家心安一點。

另外提到現在適不適合結婚？陳時中表示，結婚當然是可以，因為結婚才兩個人，但時如果要辦大型婚宴還是不建議，如果要辦個100桌的大場面，陳時中表示他也不會反對，但是不建議，目前不是剛性，因為很多狀況上的變異不同，目前柔性建議也是希望，如果有一天要剛性緊縮，民眾才會有所準備。



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