針對高雄市長韓國瑜的罷免案目前在高雄市選委會進行第二階段連署審查，預計能在六月中旬進行投票，萬一韓國瑜真的被罷免，政治生涯恐就此中斷。一向挺韓的名嘴陳揮文替他想好後路，認為若真的被罷免，韓國瑜可就此北上選台北市長，但對於陳的言論，不分國民黨、民進黨的立委聞言都認為「講這話是害了韓國瑜」。

陳揮文在自己的主持的節目上提及，目前罷免的門檻非常低，萬一遭到罷免，未來是否要在高雄力圖東山再起，是韓國瑜需要思考的事情。但陳揮文認為，比起高雄市民進黨的大本營，韓萬一遭到罷免，喪失主場優勢後就會非常難選，可韓國瑜2022到台北選市長，屆時柯文哲屆滿，勢必交棒給副市長黃珊珊，或和他關係良好的民進黨立委高嘉瑜，若國民黨提名韓國瑜，不管對手是黃或高，韓的勝算都非常大。

但對於陳揮文的論點，不分國民黨、民進黨都不看好。國民黨立委鄭麗文認為，現在疫情非常嚴峻，有可能延續到明年，每個地方首長肩上的擔子很重，希望罷免案不要影響到高雄市的防疫工作、市府整體士氣，「身為黨員同志希望他挺過罷免風暴，市政上為高雄努力，這時做生涯規劃對高雄市民不公平，對韓國瑜也不利。」

民進黨立委王定宇則訕笑，直說韓國瑜現在就希望低調，此時又被拿出來討論，心情一定很不好，「市長就任沒兩個月選總統，請長假剛回高雄市政，現在聽說議會怕他面對議會質詢要進行休會 現在他好朋友叫他到台北選市長，告訴我這個人有沒有在做市長、把市民放心裡？台北人要不要買帳是台北人的事情，對高雄人來說是選了個不負責的市長。」