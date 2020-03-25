中國大陸湖北省今（ 25 ）日起開放對外交通，武漢市也將於 4 月 8 日解除封城，是否要取消滯湖北台人的「註記」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，解除封城跟解除註記是兩回事，該地區仍有高風險，因此有管理必要，因此不會解除註記，返台也會以包機為主。

指揮官陳時中表示，因武漢封城，因此推定該地區有高風險，有加強管理的必要，因此將滯湖北台人作身份註記，這是管理上的必要措施，避免他們變成散客入境。

陳時中說，湖北省今日起開放對外交通，武漢市也將於 4 月 8 日解除封城，但解封跟解註記是兩回事。經了解，湖北省不是真正解封，各城市間仍有不同規定，須經過一定程序申請後，才能點對點移動，主要是對復工及經濟流動有幫助。

陳時中指出，在這樣狀況下，我們認為還需要觀察期，究竟內部風險跟世界風險是否相同，為謹慎起見，還是有註記的必要，國人返台仍以包機為主，但也不排除有定點定時的航班，未來有相關的談判，會由海基會、海協會進行協商。

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