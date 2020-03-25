2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續肆虐，臺中市政府為防範居家隔離(檢疫)對象違反規定趴趴走，24日晚間再加大稽查力度，由副市長陳子敬率領相關單位到各八大行業稽查宣導防疫﹔除有50年老字號的白雪大舞廳響應停業2週，另有KTV酒店、卡拉OK、電子遊戲場共10家大型業者亦允諾停業，進行環境消毒防疫。

由於仍有居家隔離檢疫者趴趴走遭警方查獲開罰，台中市政府不敢鬆懈，昨（24）日晚間更加大力度，鎖定更多大型八大行業，由副市長陳子敬率警察局、民政局、衛生局、經濟發展局等業管單位再赴轄區各公共場所稽查及宣導防疫衛教觀念。

在市府與警方稽查與宣導下，台中市娛樂業指標店金錢豹酒店允諾將月休1天增為2天；而50年老字號的白雪大舞廳也決定，26日起配合停業1週；另外還有知名卡莎舞廳、動感舞場、大中電子遊藝場等多家業者也紛紛表示，從25日起分別停止營業7-10天進行場所全面消毒整潔工作，之後再看疫情發展再決定是否繼續停業，也希望老顧客能配合健康管理，疫情穩定時舊雨新知再來捧場。

市府聯合稽查勤務至今（25）日凌晨2時結束，台中市昨共計有KTV酒店、舞廳、電子遊戲場、卡拉OK等10家業者允諾配合停業，加上日前西屯區、南屯區5大夜店，共有15家大型八大業者配合停業防疫。

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