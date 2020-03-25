由邱勝翊（王子）、任容萱主演的懸疑愛情劇《覆活》，今（25）日舉辦首映會，演員姚以緹、蔡函岑、吳岳擎、林鶴軒、藍甯彤也一同到場，有別與偶像劇拍攝，邱勝翊、任容萱都坦承拍這部戲很辛苦，其中邱勝翊還被金鐘影后嚴藝文連賞數個巴掌，他卻認為「我不覺得痛，很high、很興奮！」自嘲可能有被虐症。

嚴藝文在劇中飾演邱勝翊的媽媽，其中有一幕邱勝翊說的話嚴藝文不認同，便出手賞他巴掌，邱勝翊透露拍攝時嚴藝文不照劇本設定，在他說到一半就突如其來出手，讓他當場愣住，事後嚴藝文因受到劇情感染，自己也哭了。邱勝翊因為這場戲被賞10幾個巴掌，臉蛋被打到出沙，只好休息停拍兩場戲，等皮膚恢復。

邱勝翊私底下有著愛整人的習慣，有天為了整化妝師，他假裝跟攝影師吵架，化妝師被整到默默掉淚，一旁的大鶴不知情況嚇傻，事後工作人員推出蛋糕後，化妝師噴淚，大鶴也坦言「我也超想爆淚，先早講好不好，我也可以配合，我嚇到忘詞！」

邱勝翊首次挑戰懸疑愛情劇，在劇中他有著預見人死亡的能力，笑說昨天才夢見今天會跟記者起爭執，被問到有沒有地雷題不能問，他大膽表示「沒什麼地雷，放馬過來！」今日釋出片花中，邱勝翊對著任容萱說「你跟我睡一晚」，他解釋自己私底下很保守，絕對不可能說這種話，對於女友鄧麗欣穿著也希望不能太露，女友能不能曬比基尼照？他說：「盡…可能不要。」短裙也是能避免就避免，一旁的任容萱封他為「霸道型男友。」《覆活》於本周日（28）晚間10點在台視首播。