新北市新莊區一對母子20日從廈門返國，原本應做居家檢疫，卻在返家當天就出門去診所看病，甚至被目擊逛夜市；當地里長得知後到住家提醒，不料丈夫卻懷疑是鄰居通風報信，竟開口飆罵鄰居愛檢舉「抓耙仔！」不過警方接獲通報後確認有外出事實，已對母子開罰。

該對母子20日從中國廈門搭機返台，但兩人回家後卻直接到住家旁診所看診拿藥，護理師發現後通報當地里長；里長接獲通報後立即上門關心提醒，不過家中丈夫認為是平時交惡的鄰居檢舉，竟直接跑到馬路上對鄰居破口大罵。

警方事後表示，該丈夫並非居家檢疫者無違法，不過該母子隔一天仍外出，附近鄰居忍無可忍，直接在網上公布自家監視器畫面，畫面清楚拍下該女子步出家門曬衣服，甚至還指出曾目擊一家人出門逛夜市。

新北市政府民政局檢視影片後說，經初步認定妻小有走出門口曬衣服的行為，確實有違反居家檢疫的規定，後續會依此來做裁罰居家檢疫者，按規定不能踏出家門，因此該案於家門外曬衣服也不允許；另若有就醫需求，須向衛生機關或居家檢疫關懷中心連繫，不得擅自出外就診。

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