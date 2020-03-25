澎湖離島廟宇眾多，這一陣子是各地宮廟舉辦建醮的高峰期，但是2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情不斷增溫，經縣府宣布與廟方溝通之後，目前準備舉辦建醮及鎮符的宮廟皆能配合取消或改期，計有桶盤福海宮等10間同意延期辦理建醮，一起配合澎湖縣的防疫措施。

民政處表示，近期有廟會的風櫃溫王殿鎮符儀式將縮小3頂神轎規模，西衛宸威殿室內建醮儀式縮小規模、取消平安宴及鎮符延期，提標館縮小規模建醮及取消壽宴、舞台秀，講美龍德宮建醮延期辦理，桶盤福海宮同意延期辦理建醮，將軍永安宮縮小三王千歲祝壽祀典規模在30人以下，沙港北極殿則縮小規模以1頂10人神轎鎮符，後寮威靈宮保生大帝聖誕則延期到10月辦理。

民政處指出，除了上週參與協調會議的寺廟外，另有大池治安宮、外垵溫王宮也響應縣府的呼籲，村內繞境活動也主動配合取消及延期至年底﹔基督教、天主教會的禮拜及彌撒，則全力配合實施人員分流，縮小規模或視訊禮拜，共同支持推動防疫。

新冠肺炎疫情延燒，境外移入台灣的確診病例持續增加，為防範澎湖地區新冠病毒武漢肺炎疫情發生，縣府於上周五召集4月15日前即將辦理廟會活動的寺廟，協調廟會活動能延期或暫緩，室內30人、戶外50人以上活動均暫緩辦理。

縣長賴峰偉在防疫會議指出，未來三週是「新冠肺炎」擴散關鍵期，並持續呼籲全縣宮廟3月23日起至4月15日廟會活動延期或暫緩辦理，取消平安宴、餐敘，待疫情結束後，再擇日舉行。

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因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。