近期以《屍戰朝鮮》（前譯：李屍朝鮮）醫女角色紅遍全亞洲的裴斗娜，以法韓合拍的電影《緣來想見妳》再戰大銀幕，片中全程秀流利法文，與男星亞倫夏巴大談異國網戀。不過在《屍》劇躲喪屍的裴斗娜，在本片竟因為痴情大叔遠從法國飛來首爾追求她，嚇得她反過來躲避對方，完全變身「網戀負心女」。

該片描述一位有房、有兒、有事業的「人生勝利組」法國鄉村主廚，在IG上偶遇一位南韓女藝術家。兩人無話不說，逐漸發現彼此心靈的契合與悸動，讓他決定踏上旅途飛往南韓追愛。豈料到了當地，女方卻鬧失蹤，他在首爾仁川機場展開網路尋人，甚至讓自己意外變成網紅，還鬧上了新聞版面。

據悉，裴斗娜在2018年拍完韓劇《最完美的離婚》後，就開始學習法文，為的就是在本片全程大秀流利法文，再配上她的高冷氣質，讓亞倫夏巴大讚：「所有裴斗娜出現的場景，都是電影中的亮點。她是非常厲害的女演員，演技精準、讓人驚嘆並充滿靈感，本片無疑是為她量身打造。」

導演艾瑞克拉緹戈表示：「裴斗娜一直是南韓的大明星，但我不是基於這個理由，才找她演出這個角色。其實我已經認識她十多年了，不過四年前才開始跟她有頻繁接觸，也想找她合作拍部電影。」還說：「裴斗娜是位擁有兩百張面孔的女演員，她可能看來平平無奇，但突然一個轉頭，就讓人在她的眼神及肢體中，感到一種絕對的魅力。」《緣來想見妳》4月24日在台上映。