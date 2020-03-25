自中國爆發的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續擴散，英國王室也驚傳確診。蘇格蘭亞伯丁郡（ Aberdeenshire ）的國民健保署（ NHS ）今日（ 25 ）表示，查爾斯王子（ Prince Charles ）對新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，成為第二位確診的歐洲王室成員，而與王子同住的公爵夫人卡蜜拉則檢測結果呈現陰性。

英國王室發布聲明表示，根據政府和醫療建議，現年 71 歲的查爾斯王子，與卡蜜拉兩人正在蘇格蘭進行自我隔離。隔離期間，王子自週日（ 22 ）出現病徵，次日（ 23 ）即進行篩檢。

王子於倫敦的居所，克拉倫斯府（ Clarence House ）發言人表示，目前王子的身體狀況維持良好，且王子的病徵輕微。而進行篩檢的健保署表示，由於最近幾週，王子因公出席許多場合，不可能確定王子的傳染途徑。

查爾斯王子近日一直在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（ Balmoral Estate ）處理公務，曾在 3 月 10 日出席公益活動（ Water Aid ），於晚餐時間坐在摩洛哥親王亞伯特二世（ Prince Albert II ）的對面，而在 3 月 19 日亞伯特二世確診感染五新冠肺炎，是第一位確診的歐洲王室成員。

3 月 11 日，查爾斯王子出席頒獎典禮（ Prince’s Trust Awards ）時，避開了握手接觸的招呼方式。

3 月 12 日，查爾斯王子上午參加了於白金漢宮舉行的揭幕儀式，期間以避免接觸的方式向與會者致意。之後，王子出席於倫敦大廈舉行的澳洲野火慈善晚會，這是查爾斯王子最後一次出席公開活動。

但英國王室第一順位繼承人傳出確診，讓外界擔心現年 93 歲的伊莉莎白二世。白金漢宮發言人表示，女王和王子上一次見面的時間為 3 月 12 日，那是個短暫的會面，強調女王身體狀況良好，目前不會再對此事發表更多的評論。

伊莉莎白二世與 98 歲的菲利浦親王兩人，於 19 日就移居至伯克郡的溫莎城堡。

據《 Sky News 》的王室記者邁爾斯（ Rhiannon Mills ），醫生們最保守的估計是王子可能在 3 月 13 日具有傳染力。