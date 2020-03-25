謝和弦自從去年爆出呼麻風波後，決定斷開混血妻Keanna，改投奔莉婭的懷抱，與正宮徹底撕破臉，兩人時常在社群媒體隔空互嗆，幾乎天天上演肥皂劇，而近來有消息指出Keanna手上握有毀滅性證據，沒想到在今（25）日稍早謝和弦搶先在IG公開Keanna抓姦莉婭的錄音。

錄音長達4分多鐘，可以聽到Keanna發現莉婭在自家床上，Keanna因此質問莉婭：「妳在幹嘛？」莉婭回：「我頭很痛，怎麼了？」Keanna繼續問到：「妳為什麼在我家休息？」「你不是剛泡完溫泉回來嗎？」莉婭只表示自己頭很痛，Keanna一連丟了多個問題，「妳知道妳在幹嘛嗎」、「妳知道他有婚姻關係嗎」「我問妳，妳躺在我們床上幹嘛」，可莉婭都沒有回應。

Keanna還對莉婭說，應該早已看到她傳的訊息，請莉婭不要招惹謝和弦，「妳知不知道妳現在在犯通姦罪？是不知道還是不在乎？」Keanna更表示，莉婭不僅追蹤她的IG，還會按她貼文讚，所有事情明顯是刻意為之，因此要莉婭不要裝傻，但面對正宮的逼問，莉婭沒吭聲幾次，都支吾其詞的回應：「我沒有想什麼」或是「我不懂妳意思」。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995