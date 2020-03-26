新冠病毒（COVID-19）全球擴散，防疫必備的口罩供不應求，知名港星孫耀威昨（24）日與老婆陳美詩拍了一段「戴口罩」的影片，實際上卻是把四角褲往頭上套，還發問有誰要他「用過的口罩」，影片一出網友反應兩極，有人直言夫妻倆的行為不合時宜，「公眾人物這樣也太過了吧。」

曝光的影片中，只見孫耀威夫妻先是各拿一件四角褲對鏡頭做鬼臉，接著把內褲套在頭上，稍作調整後，兩人除了眼睛外，整張臉都用內褲遮住，夫妻倆最後做出鹹蛋超人手勢結束影片。

雖然片子上打著「戴口罩」3個大字，但從頭到尾沒出現真正的口罩，孫耀威還在附文寫下：「誰要我『用』過的口罩？」暗示自己的內褲是二手內褲。

事實上，先前不少網友、名人分享過自製「創意口罩」的影片，有用尿布甚至衛生棉當材料，或許孫耀威只是如法炮製、搏君一笑，但仍有不少網友看傻，「看不懂？現在都能買到口罩了，拿這個開玩笑不符合時宜吧」、「迷惑行為」、「知道你沒有惡意，但是有時候有些玩笑還是別玩兒了」！（編輯：楊穎軒）

在 Instagram 查看這則貼文 誰要我「用」過的口罩😷？ ERIC SUEN（@ericsuen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 下午 11:11 張貼

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。