中國大陸湖北省因為新冠肺炎病毒封城2個多月後，已於昨（25）日解除封城。海基會今（26）日表示，已洽請華航協助，指定上海兩班次供滯留湖北台灣人返家。

海基會指出，根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於昨日指示，為讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台。海基會昨日已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，特別讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。

海基會指出，此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日、3月30日各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21:50日抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

海基會強調，自今（26）日起，將受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，可以儘速跟本會緊急服務專線（02）25339995、（02）21757066聯絡，海基會將全力協處此兩架次航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，為了照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落之後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。為確保機上旅客能保持適當距離，將視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。