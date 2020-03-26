2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，也因為疫情延燒，防堵病毒的口罩供不應求。甚至有大量想買口罩的人去藥局前「大排長龍」，而近日卻有網友在網路上表示疑惑，「為何台灣口罩有顏色？」對此就有知情人曝光 2 點背後真相，引起熱議。

有位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼台灣口罩都粉色系？」的文章表示，「突然發現一件事，就是啊，從世界的疫情新聞照片來看，各國戴的口罩幾乎都是純白色的，包括日本、韓國、歐美等，但台灣路上戴口罩的，幾乎都是粉紅、粉綠、粉藍、或灰色，只要是在台灣買的口罩，幾乎都有顏色，為什麼啊？因為台灣人喜歡色彩繽紛嗎？還是有其它原因？有沒有卦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有知情人點破「 2 點背後真相」，直呼「絕對不只好看」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「新冠肺炎之前，口罩是滯銷品」、「有顏色比較好區分正反面」、「白色黑色比較難分正反面」、「有顏色方便區分內外，而知情人則分析，口罩之所以會有顏色是因為「撥水層和親水層做區隔」和「容易推銷」，「沒有人沒事要去戴口罩，延伸出的顏色市場」、「因為要撥水層，親水層做區隔，上料架會比較好分辨」、「廠商大概是為了時尚和多元選擇才出這麼多顏色的」、「就是要讓你覺得戴口罩很時尚阿」。（編輯：王柏文）