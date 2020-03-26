由中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）危害全球，中國政府多次聲稱疫情可防可控，而近日公布的官方數字也顯示，中國境內的確診及死亡人數已不似疫情初始時驚人；然而，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在這次疫情的反應卻引起不少民眾不滿，認為他多次低估疫情嚴重性，直到一發不可收拾，才鬆口承認新冠肺炎「全球大流行」的事實，網上甚至出現要求他下台的連署請願書，截至發稿時間為止，已有至少 50 萬人簽署。

綜合媒體報導，這份由加拿大網友伊普( Osuka Yip )在請願網站 Change.org 發起、要求譚德塞辭職的連署請願書，內容以英文、韓文、繁體中文、日文、泰文等 13 種語言呈現，聲稱譚德塞在 1 月 23 日時，拒絕將中國武漢肺炎列為『國際公共衛生緊急事件』，但事實上，此冠狀病毒至今並無治癒方式，且之後短短 5 天內，確診和死亡人數都增加逾 10 倍，認為這與譚德塞低估肺炎疫情有關，強烈質疑譚德塞的適格問題。

請願書並指出，世衛組織本應政治中立，但譚德塞卻未經任何調查，就直接採信中國政府提供的死亡和確診人數，讓許多人感到失望；此外，台灣的醫療技術比世衛部分成員國都還要進步，認為世衛不應出於任何政治因素，而將台灣排除在外。

自從疫情爆發後，譚德塞曾親赴北京考察，並多次公開讚賞中國的防疫能力及態度，並認為全球能向中國學習，也應該對中國當局致上感謝。

上述請願書主要收集全球網友的意見，即使達到 100 萬的連署目標，真實的政治約束力有待商榷。不過對於世衛防疫反應，台灣副總統陳建仁日前也曾點名譚德塞，認為他未能認真瞭解各國的病毒檢驗政策是否已經改變，而作出「新冠肺炎的致死率有上升的趨勢」的錯誤警訊，對致死率的變遷如此草率定論，令人咋舌，不僅未足以讓世人提高警覺，反而引起不必要的恐慌憂慮，實乃成事不足、敗事有餘。

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