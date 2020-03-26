清明連假即將到來，也是許多家族敘舊的時機，不過今年面對 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，對於多人聚集場合應小心為妙。若是不想前往，有些長輩卻嗆「不孝」，實在兩難，醫師就傳授可以說服長輩們 4 種說法。

知名的「柚子醫師」陳木榮表示，有些長輩可以溝通，但也有些長輩對於掃墓的觀念根深蒂固，陳木榮建議可以從 2 個面向，「家族危機」、「長輩健康」去嘗試說服。

陳木榮解釋，若家族成員中有人帶原，掃墓過程中接觸、結束後聚餐聊天，很可能一次散播給家人們，「最糟糕的結局就是『家族全滅』」，例如世界上有許多偏僻村莊全村人死亡，推測有可能是因病毒導致。另外，現在醫學統計研究，感染新型冠狀病毒後，最容易併發重症的是老年人及慢性病患，因此子孫不回去掃墓，也是不希望長輩被感染，「保護您的健康，才是媳婦跟孫子不去掃墓的主要原因」。

陳木榮表示，若長輩真的難溝通，最下策便是以「不孝有三，無後為大」的想法來說服，若長輩因為堅持聚會，造成兒孫感染而病逝，得不償失，他知道許多人因疫情很辛苦，「請大家再撐一下，解藥跟疫苗都在研究中，都在路上了」。（編輯：林奐妤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。