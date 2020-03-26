行政院今天(26)舉行行政院會，為避免群聚感染風險，今年清明祭祖活動鼓勵全民採「分流掃墓」，或由少數族人代表現場祭祀，並以「網路直播」方式參與，或提前開放民眾提早掃墓，籲請民眾多加配合內政部所規畫的「佛系祭祖」。

行政院長蘇貞昌今天在院會裁示，自下周四起，將有4天的清明連續假期，雖然之前已有宣導提前或延後掃墓，或派代表掃墓，以分散人流、減少群聚風險，仍請交通部、內政部及各地方政府督導相關單位做好防疫工作。

內政部表示，今年疫情期間停止辦理千人以上的大型清明法會，並希望透過網路直播等方式讓民眾參與，以減少人群接觸的感染風險。

目前多數地方政府已取消、延期或改為「線上直播」方式舉辦法會、實施殯葬設施人流管制、提前於3月開放納骨塔及墓園，且有部分縣市因環境限制，於清明連續假期不開放入塔祭拜，有18縣市不提供掃墓專車。

雖然台北市、新北市、台中市和基隆市仍維持提供專車，但已規畫相關防疫措施，若有發燒及呼吸道症狀者，不得搭乘專車或入塔祭拜，以降低傳染風險。

內政部指出，為方便民眾遠距追思，內政部與台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹市、嘉義市、彰化縣、雲林縣及金門縣等地方政府，都有提供「線上追思」服務，民眾可多加利用。

各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網（ https://mort.moi.gov.tw ）瀏覽查詢。