國安基金宣布進場護盤後，台股已連漲多天，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今（26）日被問到國安基金到底有沒有進場？他表示宣布進場後就不對外發言，但國安基金進場目的是維護股市穩定，不是要股市漲，現在市場仍有很多變數，「我們一直隨時在待命、隨時在出招」。

新型冠狀病毒COVID-19疫情全球肆虐，也引發全球股災，美股重挫3成，台股也跌掉2成，國安基金19日召開臨時委員會，並布授權執行秘書動用國安資金，執行穩定市場任務，實際操作將視實際情況市場動態來做動作，目前授權沒有期限。

隨著美股反彈，台股也已連漲多天，外界關心國安基金到底是否已進場護盤了？對此，執行秘書阮清華今日在立法院財委會被問到這問題時表示，國安基金宣布進場後就不對外發言，但會盡全力維護市場穩定，而事實上昨日、前天台股都上漲，而漲幅很大，今日也仍上漲，股市相當穩定。金管會主委顧立雄也表示，國安基金進場是來無影、去無蹤。

阮清華也強調，國安基金進場護盤的目的是維護股市穩定，不是要股市上漲，至於是否等疫情結束後就結束護盤？他說，股市穩定後，國安基金就會開會決定，前提還要看股市的穩定，但現在市場還有很多變數，「我們一直隨時在待命，隨時在出招」。