WHO秘書長譚德塞低估新冠肺炎嚴重性、過度傾中的言行引發不少爭議，遭全球網友發動連署要求下台，目前連署直逼百萬大關。民進黨立委陳亭妃26日受訪時，怒轟譚德塞是疫情無法控制的罪魁禍首，「唯有換掉譚德塞才能真正讓台灣進入WHO，一起把抗疫方向共同討論，對全世界的公共衛生才有幫助」；國民黨立委葉毓蘭也批評譚德塞過度輕忽疫情，被要求下台是「罪有應得」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在這次防疫工作上怨聲載道，加拿大網友伊普(Osuka Yip)在請願網站Change.org發起連署，要求WHO秘書長譚德塞辭職，已經超過50萬人連署，目前人數仍持續攀升，繼續朝100萬人目標邁進。

陳亭妃表示，譚德塞真的太離譜了，害得全球的新冠肺炎疫情無法控制，「他是罪魁禍首，要負最大的責任，相信這份連署很快會到一百萬人」，她說，希望譚德塞趕快下台，否則新冠肺炎的相關事宜不會就此罷休，「唯有換掉譚德塞，才能真正讓台灣進入WHO，一起把抗疫方向共同討論，對於全世界的公共衛生才有幫助。」

許智傑也說，他從三月初就呼籲譚德塞要下台，「我強烈質疑他有收中國的錢，當中國的化妝師，害全世界這麼多人得病、死亡，譚德塞是最大的罪人，應該早點下台。」

國民黨立委葉毓蘭則表示，譚德塞過度輕忽疫情對全球的影響，不只是台灣人反感，某種程度上也失去WHO本來的功能，對台灣防疫展現的能力與貢獻，沒有按照國際組織的初衷，把台灣的經驗傳給其他會員國，「他被這麼多人要求下台，我想也是罪有應得吧。」