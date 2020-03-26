官學合作釋商機　柳杉創意之美待產能

木材之都是嘉義美譽，民眾印象最深的檜木外，還有阿里山公路沿線人工林相的柳杉，為提高國產材自給率及讓國人能認識臺灣的木材多元利用，嘉義大學與林務局嘉義林區管理處26日聯合舉行「柳杉木質層積材創意商品推廣發表會」，希望透過產、官、學界三方攜手合作，積極推廣臺灣國產材，提升臺灣木材自給率，同時利用做中學，呈現臺灣國產材量化單板（木質）層積材創意商品研發產能。

柳杉為台灣5、60年代重要的造林樹種，也是嘉義林管處最主要的針葉樹造林樹種，而疏伐是森林經營的方法之一﹔林管處處長張岱表示，利用木質層積材，依其特性應用旋切加工及層積膠合技術發展，不僅可改善木材原本的缺點且可作為樑柱結構等資材，以及型態多變的可行性，對木材加工業者商品設計與製造發展可成為國產材多元利用的重點。

嘉大農學院林翰謙院長指出，為發展國產材利用的量產方向及追求符合時代利用的新願景，提高國產柳杉中小徑木運用，由量產化之木質層積資材作為研發木質創意商品之資材，為傳統木質材料製造加工業再創生機，期能使業界重視國產材運用，同時增加造林木及中小徑（疏伐）木利用價值，提供民營林農業經營者參考，達到行政院農委會林務局所倡導「適材適用」與「實務量產」原則。

本次推廣發表會中展示有開發出的書架、會議桌、屏風、穿鞋椅等創意及可自行組裝產品各5組，每項產品都獨具特色，充份展現阿里山柳杉木質肌理，尤其推薦DIY產品可透由購買者自己組裝完成，除增加經濟價值外另加強產業鏈運作，結合產官學一條龍，柳杉LVL層積材可應用於家具、室內裝潢用材及結構樑柱使用，讓木材業者對國產材柳材產品生產有信心，未來將技術轉移給業界，開創國產材柳杉中小徑木利用的新契機。