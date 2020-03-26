2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情尚未趨緩，不只觀光旅遊產業受影響，不少藝文活動也有所變動，高雄春天藝術節取消、延期的活動已逾半數，高市文化局祭出新招，將首度推出「直播音樂會」，讓民眾防疫期間仍可享有藝文體驗。
高市文化局今（26）日宣布，考量疫情尚未趨緩，高雄春天藝術節5月《Do Re Mi動動》、《琴響洛可可》、《美麗的約定》三檔音樂會取消，即日起受理全額退費。另外，預計5月起推出「線上直播音樂會」，讓民眾在家就可聆賞優美樂曲。
防疫之餘，文化局希望能進一步提供「在家親近藝術、家戶擁抱藝文」的機會，因此與愛樂基金會合作，預計5月2日、16日及6月6日、21日推出「直播音樂會」讓民眾可以宅在家，透過直播系統欣賞廳堂級的的大型音樂演出，詳細資訊陸續公告於文化局官網「最新消息」及春藝臉書。
高市文化局表示，今年是春藝第11屆，以「跨域與延展」為策展主軸，原規劃3月到5月間推出29檔節目、58場次，但因新冠肺炎疫情，導致國外團隊及藝術家來台困難，同時也為了配合市府防疫政策，避免群聚感染，到目前為止，取消或延期演出的節目高達16檔，已逾半數。如期演出的節目則屬戶外表演或觀眾動距可自行調整的小型節目，除工作人員自主防疫管理之外，現場也呼籲觀眾應保持適當距離、戴口罩，確實執行進場前提供聯絡資訊，以利後續防疫工作等措施。 ※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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