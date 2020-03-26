2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情尚未趨緩，不只觀光旅遊產業受影響，不少藝文活動也有所變動，高雄春天藝術節取消、延期的活動已逾半數，高市文化局祭出新招，將首度推出「直播音樂會」，讓民眾防疫期間仍可享有藝文體驗。

高市文化局今（26）日宣布，考量疫情尚未趨緩，高雄春天藝術節5月《Do Re Mi動動》、《琴響洛可可》、《美麗的約定》三檔音樂會取消，即日起受理全額退費。另外，預計5月起推出「線上直播音樂會」，讓民眾在家就可聆賞優美樂曲。

防疫之餘，文化局希望能進一步提供「在家親近藝術、家戶擁抱藝文」的機會，因此與愛樂基金會合作，預計5月2日、16日及6月6日、21日推出「直播音樂會」讓民眾可以宅在家，透過直播系統欣賞廳堂級的的大型音樂演出，詳細資訊陸續公告於文化局官網「最新消息」及春藝臉書。